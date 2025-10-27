Экс-депутата Рады сняли с самолета в Кишиневе после скандала на борту

Муж бывшего депутата Юрий Кормышкин неадекватно отреагировал на замечание стюардессы, которая сообщила ему, что нельзя разговаривать по телефону

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Кормышкину вместе с мужем и сыном высадили из самолета в аэропорту Кишинева перед взлетом после скандала на борту. Об этом сообщило молдавское информационное агентство IPN.

"Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Кормышкина с семьей были вынуждены покинуть самолет в аэропорту Кишинева перед взлетом. Муж бывшего депутата Юрий Кормышкин неадекватно отреагировал на замечание стюардессы, которая сообщила ему, что нельзя разговаривать по телефону. После того как командир экипажа пообщался с семьей Кормышкиных, он решил высадить их из самолета", - отмечается в публикации.

В публикации отмечено, что Кормышкину лишили депутатского мандата после подозрений в незаконном обогащении. Она, как и ее муж, признаны виновными в отмывании доходов.