Рождаемость в Кабардино-Балкарии увеличилась 1,8% за год

Глава региона Казбек Коков также отметил, что в республике прогнозируется увеличение продолжительности жизни

НАЛЬЧИК, 27 октября. /ТАСС/. Рождаемость в Кабардино-Балкарии (КБР) за год увеличилась 1,8%. Прогнозируемая к 2030 году продолжительность жизни составляет 81,7 лет, что выше среднероссийских показателей, сообщил глава КБР Казбек Коков.

"В республике наблюдается естественный прирост населения, сохраняется и положительная динамика рождаемости - в 2024-м плюс 1,8% по сравнению с предыдущим годом" - отметил Коков на по итогам встречи с полномочным представителем президента в СКФО Юрием Чайкой, который находится в регионе с рабочей поездкой.

Руководитель региона также отметил, что в республике прогнозируется увеличение продолжительности жизни. Сейчас в КБР это 77 лет, а к 2030 году ожидается 81,7. Оба значения выше средних по стране.