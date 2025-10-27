Путин одобрил льготные условия поступления на службу во ФСИН для ветеранов СВО

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ветераны СВО получат льготные условия поступления на службу во ФСИН. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Также на службу во ФСИН теперь смогут поступить сотрудники учреждения, которые ранее приостанавливали в нем работу по причине того, что в ходе спецоперации получили увечья. Речь идет и о тех, кто заключил контракт на участие в спецоперации в добровольческих формированиях, а также о ветеранах боевых действий.

Перечень должностей, которые сможет занимать такая категория граждан в зависимости от увечий, будет определяться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

Помимо этого, для службы младшим офицерам ФСИН и прапорщикам разрешено иметь неполное среднее образование по этой профессии. Документ также разрешает присваивать звание лейтенанта ФСИН любому служащему с высшим профильным образованием.

Законом также отменяется предельный возраст для поступления на службу во ФСИН. Ранее действовавшие нормы запрещают поступать на службу лицам старше 40 лет.

Документом также введено определение службы "в особых условиях" - зоне СВО, военного конфликта, ЧП или стихийного бедствия. Если сотрудник без уважительной причины откажется проходить службу в таких условиях, то с ним могут расторгнуть контракт. Одновременно с этим, с теми, кто служил в военизированных организациях на должностях, по которым предусмотрено присвоение спецзваний и нанимается для решения задач "в особых условиях", и с поступающими на службу впервые, контракт сразу заключается на целый год, и в отличие от остальных претендующих на должности, они не должны проходить вступительные испытания.

Закон вступит в силу через шесть месяцев.