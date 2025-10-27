Для тренировки собак-ищеек разрешили использовать наркотики

Закон предусматривает, что таможенники, органы ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системы получат возможность без лицензии хранить, перевозить и использовать психотропные и наркотические вещества для подготовки животных

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы смогут использовать наркотические средства и психотропные вещества для дрессировки служебных собак, которые специализируются на их обнаружении. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно пояснительной записке автора инициативы - правительства РФ, - ранее для подготовки служебных собак использовались имитаторы наркотиков, что вызывало у некоторых животных трудности при обнаружении реальных запрещенных веществ. "В целях повышения эффективности применения служебных собак в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно использовать натуральные наркотики для дрессировки и тренировки служебных собак", - сказано в документе.

Закон предусматривает, что таможенники, органы ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системы получат возможность без лицензии хранить, перевозить и использовать психотропные и наркотические вещества для дрессировки собак-ищеек. Порядок использования наркотиков в этих целях будет установлен нормативными правовыми актами ФСБ, ФТС, ФССП и ФСИН по согласованию с МВД.

Нововведения вступят в силу спустя 180 дней с момента официального опубликования.