Путин освободил семьи бойцов СВО от пошлин по искам о назначении пенсий

Закон приняли с целью освобождения родственников военных от финансовой нагрузки

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Члены семей участников СВО не будут платить госпошлину при обращении в суд о назначении пенсии по потере кормильца, следует из закона, который подписал президент РФ Владимир Путин.

Нововведение освобождает родственников бойца спецоперации от уплаты государственной пошлины при подаче в суд заявлений с просьбой о назначении пенсии по потере кормильца, которая назначается родственникам участников СВО и (или) лиц, оборонявших приграничные территории РФ в ходе вооруженной провокации.

Закон вступил в силу.

Авторы инициативы в пояснительной записке отмечали, что 8 сентября 2024 года размер судебных госпошлин был увеличен до 3 тыс. рублей за каждое отдельное требование. Закон был принят с целью освобождения от финансовой нагрузки членов семей погибших участников СВО.