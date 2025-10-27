На юге России большая часть недели будет дождливой и теплой

Синоптики прогнозируют ливни с ветром

МАЙКОП, 27 октября. /ТАСС/. Сильные дожди с ветром из-за атмосферных фронтов пройдут местами на юге России до середины недели, при этом будет по-осеннему тепло. Синоптики прогнозируют ливни с ветром до среды в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области и даже в засушливой Калмыкии.

В понедельник Кубань оказалась под влиянием теплого сектора циклонического вихря. Штормовое предупреждение в связи с непогодой объявлено на Кубани, где 27, 28 и 29 октября местами пройдут сильные дожди и ливни. По данным Гидрометцентра региона, осадки будут сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с, в отдельных районах южной половины края - до 26-29 м/с. На реках Кубани ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

При этом температура воздуха в Краснодарском крае в дневные часы будет комфортной для конца октября - до 17-19 градусов тепла. В Адыгее во вторник и среду также пройдут сильные дожди, температура воздуха днем - 16-17 градусов тепла, в среду - временное понижение до 14 градусов.

На Крымском полуострове погода в начале недели будет определяться циклоном, образовавшимся на вершине волны холодного полярного фронта, сообщает региональный гидрометцентр. В понедельник в Крыму местами прогнозируют сильный дождь с грозой при температуре днем 16-19 градусов тепла, порывы ветра будут достигать 20-25 м/с. Во вторник циклон покинет территорию Крыма, ночью местами еще пройдет дождь, днем осадки постепенно прекратятся. При этом похолодает на 2-3 градуса, и такая температура воздуха продержится на одном уровне до конца этой недели.

Температура морской воды на побережье Новороссийска, Геленджика, Туапсе - 18 градусов тепла, на побережье Сочи и Анапы - 17 градусов. В Азовском море, в отличие от Черного моря, существенно холоднее: в акватории Еска - 12 градусов, Темрюка - 13 градусов.

Ливни с ветром до 23 м/с прогнозируют до среды и в Ростовской области. Последняя неделя октября сохранит для этого месяца в этом регионе относительно теплую погоду, но температурных рекордов не ожидается. По утрам область будет накрывать густой туман, а днем воздух, по прогнозам синоптиков, станет прогреваться до 11-16 градусов тепла с повышением температуры в южных районах до 18 градусов. В ночные часы будет не холоднее 7-12 градусов с понижением температуры в северных районах до 3-5 градусов тепла. Кратковременные осадки не исключаются в донском регионе до конца недели, скорость западного ветра составит 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с.

Погода в регионах Волжского бассейна в ЮФО

По данным Волгоградского ЦГМС, дождливая и пасмурная погода сохранится до середины недели. В регионе ожидаются небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах региона - сильные дожди. Температура воздуха пойдет на спад и к среде опустится в дневные часы до 8 градусов тепла, в ночные - до 3-6 градусов со знаком "плюс". Скорость южного и юго-западного ветра не превысит 3-7 м/с.

Дождливая погода будет сохраняться в Астраханской области в течение всей недели, ветер до 11 м/с также продержится вплоть до субботы. Средняя температура воздуха в дневные часы составит 14 градусов тепла, по ночам столбики термометров будут опускаться до отметки плюс 4 градуса.

Сильные дожди прогнозируют во вторник и среду местами и в засушливой Калмыкии. Температура воздуха в степной республике будет составлять 13-15 градусов с понижением к воскресенью до 10 градусов тепла.