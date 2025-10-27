В России до 2032 года на рынок труда будут выходить по 1,3 млн выпускников в год

В этом сезоне участники РСО работали на 49 всероссийских трудовых проектах на территории страны, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Около 1,3 млн выпускников вузов и колледжей будут каждый год завершать обучение и трудоустраиваться на рабочие места в перспективе до 2032 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов 66-го летнего трудового сезона Российских студенческих отрядов (РСО).

"Через школу студенческих отрядов за все время прошло более 20 млн наших граждан. В условиях дефицита кадров молодежь - это основной наш трудовой потенциал, который до 2032 года в количестве 1,3 млн человек в год будет выходить на рынок труда. Конечно, нам очень важно, чтобы молодые люди получили свое профессиональное утверждение, чтобы они в этом профессиональном своем утверждении не ошиблись", - сказала она.

Голикова отметила, что в этом сезоне участники РСО работали на 49 всероссийских трудовых проектах на территории России и международных - в Белоруссии, Турции, Египте, Индии и Бангладеше. Работа была по восьми направлениям - строительные, сервисные, медицинские, сельскохозяйственные, производственные отряды, трудовые отряды подростков, отряды вожатых и отряды железнодорожного транспорта.

По ее словам, направление медицинских студенческих отрядов - одно из самых динамично развивающихся в движении Российских студенческих отрядов. В летний трудовой сезон 2025 года в составе медицинских отрядов работали более 15 тысяч студентов.