В ФАДН отметили рост интереса молодежи к национальной политике

В частности, это видно по числу студентов, которые приходят на стажировки в Федеральное агентство по делам национальностей, отметил заместитель руководителя Станислав Бедкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) фиксирует повышение интереса молодежи к национальной политике и вопросам национального развития. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАДН Станислав Бедкин.

"Я бы сказал, что мы вообще в последние годы фиксируем интерес со стороны молодежи к государственной национальной политике, к вопросам нашего национального развития. Это подтверждают и цифры. Мы это видим даже по количеству студентов, которые приходят на стажировки к нам в Федеральное агентство по делам национальностей", - сказал он на пресс-конференции, посвященной проведению X Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант".

Бедкин подчеркнул, что присущая России многонациональность ранее "могла казаться ахиллесовой пятой", однако в настоящий момент все иначе.

"Оказалось, что это достаточно интересная тематика не только для научных заведений, но и для работы популярных блогеров и молодых специалистов", - отметил чиновник.

По его словам, многолетняя база данных результатов "Большого этнографического диктанта" позволяет ФАДН анализировать динамику общественного интереса к теме.

"Мы ежегодно по результатам проведения этой акции готовим определенные аналитические материалы. С учетом того, что это десятый юбилейный диктант, можно подвести итоги", - подчеркнул он.

Он рассказал, что средний возраст участника большого этнографического диктанта "немногим превышает 30 лет". При этом "возрастной диапазон значительно расширяется, что говорит о заметном росте интереса", - заключил Бедкин.

X Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант" проходит в России с 1 по 8 ноября. Ее участники смогут оценить свой уровень этнокультурной грамотности. Диктант проводится в канун Дня народного единства в дистанционном и очном форматах.