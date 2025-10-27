На учреждения ФСБ распространили наказания за преступления в СИЗО

Если осужденный, который находится в СИЗО ФСБ, нанесет побои, не опасные для жизни другому осужденному - он будет лишен свободы на срок до пяти лет

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Наказания за нарушения, совершенные в учреждениях ФСИН, распространены также и на СИЗО, в том числе находящиеся в ведении ФСБ. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон носит технический характер и вносит корреспондирующие изменения в статьи УК РФ 321 и 321.1. В действующей редакции речь идет об "учреждениях уголовно-исполнительной системы" и "местах содержания под стражей" тогда как поправки охватывают уже все "места лишения свободы".

Летом был принят закон, согласно которому ФСБ получила право создавать собственные СИЗО. Норма была принята из-за выхода России из Совета Европы. Поправки к существующему законодательству вносятся в связи с этим.

Так, если осужденный, который находится в СИЗО ФСБ, нанесет побои, не опасные для жизни другому осужденному для того, чтобы воспрепятствовать его исправлению или же для того, чтобы отомстить за сотрудничество с администрацией - он будет лишен свободы на срок до пяти лет, точно так же, как и содержащиеся в СИЗО ФСИН.

В случаях, когда лицо, подвергнутое административному наказанию или имеющее судимость, передало осужденному в СИЗО ФСБ средства связи, это лицо должно будет выплатить штраф от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты за период от одного года до двух лет. Возможны так же принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.