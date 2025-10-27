Чекунков: началась разработка мастер-планов агломераций ХМАО и Хатанга

Они разрабатываются с учетом мнения жителей, отметил глава Минвостокразвития

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Разработка мастер-плана началась для агломераций Ханты-Мансийского автономного округа и агломерации Хатанга Красноярского края. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Ранее председатель кабинета министров РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство России утвердило комплексный план развития населенных пунктов Арктического региона.

"В настоящее время начата разработка мастер-плана для агломераций Ханты-Мансийского автономного округа и агломерации Хатанга Красноярского края", - сказал глава Минвостокразвития на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему "Перспективные направления деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики".

Чекунков отметил, что мастер-планы разрабатываются с учетом мнения жителей. "Граждан нашей Арктики в первую очередь волнуют вопросы здравоохранения, инфраструктуры, культуры, спорта и досуга", - пояснил он.