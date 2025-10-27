Турпоток в Кижи достиг исторического максимума

В 2025 году музей-заповедник посетили 446 тыс. человек

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Число посетителей музея-заповедника "Кижи" с начала года достигло исторического максимума, остров посетили 446 тыс. человек. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во время пресс-конференции в ТАСС.

Роста удалось добиться в том числе благодаря новой автомобильной дороге до Оятевщины, откуда туристов доставляют на остров на пароме.

"В целом турпоток на остров Кижи также значительно вырос - с 363 тысяч человек в 2022 году до более чем 446 тыс. посетителей уже за период этого года", - сказал Парфенчиков.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Основа музейного собрания - это ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы. Кижский погост включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.