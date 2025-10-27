В регионах ПФО ожидаются дожди и мокрый снег

На некоторых территориях возможны ночные заморозки

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Прохладная погода и дожди прогнозируются в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в последнюю неделю октября. На некоторых территориях на выходных возможны ночные заморозки и мокрый снег, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

"На изменение погоды в Саратовской области будет влиять чередование дней с гребнями антициклона и днями с ложбинами циклона. Сегодня регион находится под влиянием промежуточного гребня антициклона, осадков не ожидается. К ночи вторника подойдет юго-западный циклон, который принесет дожди в большинстве районов области и в отдельных районах правобережья сильные дожди. Затем дождь ожидается с перерывами в ночные и дневные часы до конца этой недели", - рассказала ТАСС начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Ольга Кузнецова.

По ее словам, температурный фон в Саратовской области местами выше климатической нормы до 4 градусов, а в некоторых районах в пределах нормы. В ближайшие дни по ночам прогнозируется от 2 до 7 градусов тепла, в дневные часы от 6 до 11. Дождливая погода установится и в соседней Самарской области, где среда станет самым теплым днем недели с температурой от 8 до 13 градусов. В Чувашии прогнозируется погода с переменной облачностью и температурой до плюс 11 градусов. 28-29 октября в республике ожидается ветреная и дождливая погода, порывы ветра могут достигать 13 м/с.

В Татарстане небольшой дождь возможен в среду, температура существенно не изменится: от 6 до 11 градусов тепла днем и от 3 до 8 ночью. По предварительному прогнозу, в начале ноября в республике станет прохладнее, столбики термометров днем покажут от 3 до 9 градусов. Сильные дожди прогнозируются в Ульяновской области, при этом температурный фон будет немного выше климатической нормы. Ночью, по данным синоптиков, будет чуть выше 0, а днем до 10 градусов тепла. Дожди различной интенсивности и небольшое похолодание к выходным прогнозируются также в Нижегородской области и Мордовии.

Мокрый снег и заморозки

В последнюю неделю октября погода в Пермском крае ожидается теплее нормы примерно на 6 градусов: температура воздуха в регионе будет на уровне плюс 4-9 градусов, в отдельные дни она может повышаться до плюс 6-11 градусов. "Такое серьезное потепление относительно нормы в Пермском крае будет наблюдаться впервые с 23 сентября. Кроме того, в третьей декаде октября такого тепла не было с 2019 года", - отметили в Пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-Центр).

По информации специалистов, в субботу в Прикамье ожидается значительная порция осадков в виде дождя, переходящего в мокрый снег. А в воскресенье, 2 ноября, возможно значительное похолодание до минус 2-7 градусов, особенно на севере и востоке региона. В соседней Башкирии дневные температуры к воскресенью опустятся до плюс 3 градусов, а ночные до 0. В течение недели в республике также пройдут дожди.

В Оренбургской области установилась достаточно теплая погода, в понедельник в большинстве районов фиксируют плюс 10-15 градусов, только на западе и севере региона около плюс 5-8 градусов и идет дождь. По прогнозам синоптиков, сильный ветер вскоре пригонит осадки и в центральную часть Оренбуржья. Так, ночью 28 октября преимущественно в западных районах области ожидается сильный дождь, а по всей области - небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха в ночь на вторник составит плюс 1-6 градусов, днем - плюс 8-13 градусов. В среду в Оренбургской области вновь потеплеет до плюс 10-15 градусов днем, а вот ночью в восточных районах будет морозно - до минус 4 градусов.

Ночью и утром во вторник в Удмуртии возможно ухудшение видимости до 500 метров и менее из-за тумана. Столбики термометров днем покажут от 5 до 9 градусов тепла, к воскресенью похолодает до плюс 1 градуса. В выходные ночью температура упадет до минус 2 градусов. В течение недели ожидаются дожди, в ночь на воскресенье - снег, а днем 2 ноября прогнозируется снег с дождем. В воскресенье снег с дождем ожидается также в Кировской области, где ночью возможны небольшие заморозки до минус 1 градуса.