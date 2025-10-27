В Арзамасе выписали из стационара всех детей после вспышки норовируса

Пациентов наблюдают амбулаторно

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 октября. /ТАСС/. Врачи выписали всех учеников образовательного учреждения в городе Арзамасе Нижегородской области, которые проходили лечение в стационаре после вспышки норовируса. Об этом сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона.

По последним данным, в условиях стационара оставались 17 школьников.

"По состоянию на 27 октября все дети, проходившие лечение в условиях стационара, выписаны в удовлетворительном состоянии", - отметили в ведомстве.

По данным Минздрава региона, пациенты наблюдаются амбулаторно.

Глава Арзамаса Александр Щелоков в Telegram-канале сообщил, что амбулаторное наблюдение установлено за 49 детьми и еще 15 взрослыми. До конца недели городская больница планирует выписать взрослых по результатам контрольного обследования. "Пока каникулы помогают в деле разобщения детей, а значит и прерывания цепочек заражения. Сроки снятия карантина сообщим дополнительно черед администрацию школы", - написал он.

Ранее глава Арзамаса Александр Щелоков сообщал, что в образовательном учреждении "Созвездие" были зарегистрированы случаи заболевания учеников. Возбудителем заболевания стал норовирус. Управление Роспотребнадзора по региону 17 октября сообщило, что инфекция была выявлена не только у учеников, но также и у сотрудников пищеблока. По информации ведомства, в ходе расследования найдены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке, в отношении виновных возбуждены дела об административной ответственности. Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков 18 октября на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что всего было зафиксировано 50 обращений в лечебные учреждения.