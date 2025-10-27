В Подмосковье платные парковки станут бесплатными 3 и 4 ноября

Сергей Собянин также ранее сообщил, что в Москве можно будет бесплатно припарковаться на платных городских парковках

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Жители и гости Московской области смогут бесплатно припарковаться на платных парковках 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства, об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября на платных парковках Подмосковья можно будет парковаться бесплатно", - говорится в Telegram-канале министерства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в 3 и 4 ноября можно будет бесплатно припарковаться на платных городских парковках.