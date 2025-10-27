Фальков: 156 тыс. студентов получили рабочую профессию в студотрядах

Министр науки и высшего образования РФ также отметил важную функцию труда, которая сочетается с интеллектуальным развитием

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Число студентов, получивших профессию рабочих в студенческих отрядах, составило 156 тыс. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов 66-го летнего трудового сезона Российских студенческих отрядов (РСО).

"Это возможность получить рабочую профессию, что очень важно. Причем в нескольких аспектах. В первую очередь, само по себе наличие такой профессии делает более конкурентоспособным студента и во время обучения в университете, и в последующей жизни. <…> Поэтому любая профессия рабочего, она особые навыки дает. У нас уже 156 тыс. человек получили за все это время такие профессии", - сказал он.

Министр также отметил важную функцию труда, которая сочетается с интеллектуальным развитием. По его словам, труд также выполняют воспитательную функцию: помогает привить студентам любовь к Родине и обрести командные навыки.