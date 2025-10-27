В Тюменской области открыли Государственное юридическое бюро

Там можно получить бесплатную помощь по жилищным, социальным и трудовым вопросам

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Тюменской области открыли Государственное юридическое бюро для оказания бесплатной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), малоимущим и другим. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

"В Тюменской области открылось Государственное юридическое бюро", - говорится в сообщении.

Учреждение открыто на базе "Центра обеспечения мер социальной поддержки". В Госбюро можно получить бесплатную юридическую помощь по жилищным, социальным, трудовым и другим вопросам, предусмотренным федеральным законодательством. Уточняется, что к гражданам, которые могут рассчитывать на бесплатную помощь, относятся люди с ОВЗ - инвалиды первой и второй групп, многодетные родители, участники СВО, дети-сироты и другие категории граждан.