ГД 28 октября рассмотрит законопроект об усилении наказания за диверсии

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 28 октября рассмотрят законопроект, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

"Совет Государственной думы определил 28 октября датой рассмотрения в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части усиления ответственности за отдельные преступления диверсионной направленности", - сказал Володин журналистам.

По словам председателя Госдумы, "в последние годы фиксируется увеличение количества диверсионных преступлений". "Особые опасения вызывает вовлечение в диверсионную деятельность подростков, которые зачастую не отдают себе отчета в своих действиях. В погоне за легкими деньгами или же в форме игры, а также путем обмана и шантажа они становятся участниками преступлений. Мы должны сделать все, чтобы защитить детей от этого", - отметил он.

О законопроекте

Законопроект внесли 419 депутатов всех фракций Госдумы во главе с Володиным. Предлагается дополнить статью 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности) положением, предусматривающим введение уголовной ответственности за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такое преступление может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, а также пожизненное лишение свободы.

Также проектом предусмотрены изменения в статью 205.1 (содействие террористической деятельности). Предлагается установить уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность. За такое преступление также может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или пожизненное заключение.

Предлагается снизить до 14 лет возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе за содействие террористической деятельности, за организацию террористического сообщества, за диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсий, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Кроме того, предлагается дополнить перечень преступлений, за которые не назначается условное наказание, включив в него участие в диверсионном сообществе. Нововведения предусматривают и требование отбыть 75% назначенного судом срока для условно-досрочного освобождения осужденных за совершение диверсий, содействие диверсионным действиям, прохождение обучения для последующего осуществления диверсий, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Предполагается, что виновным в совершении указанных преступлений не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусматривают соответствующие статьи.