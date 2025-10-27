В Донбассе и Новороссии 90% домов перевели под управление единых УК

Параллельно идет работа по внедрению биллинговых систем для формирования единого платежного документа

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Доля переданных единым управляющим компаниям многоквартирных домов в Донбассе и Новороссии достигла 90%. Это 38 тыс. из 42 тыс., сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Для реализации системного подхода к управлению и содержанию жилфонда в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали работу единые региональные фонды по управлению многоквартирными домами.

"Для повышения эффективности управления МКД с начала 2025 года на территории Донбасса и Новороссии созданы единые региональные фонды по управлению многоквартирными домами. Сегодня 38 тыс. домов общей площадью 67,5 млн кв. м переданы под их управление, что составляет 90% от общего числа домов в воссоединенных регионах", - приводятся слова Хуснуллина в тексте на сайте правительства РФ.

По словам вице-премьера, единые управляющие компании созданы "для синхронизации текущего и капитального ремонта МКД, обеспечения принципа централизованности планирования и контроля расходов, распределения ресурсов при выполнении своих обязательств и оказания услуг". Содействует организации и функционированию единых управляющих компаний ППК "Фонд развития территорий" (ФРТ).

"Параллельно с передачей МКД под управление единых управляющих компаний фонд ведет работу по внедрению современных биллинговых систем для формирования единого платежного документа. Специалисты отмечают рост платежной активности населения на 30%, который позволил управляющим компаниям заблаговременно провести более качественную подготовку к ОЗП и увеличить объемы выполняемых работ по текущему ремонту МКД", - цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Василия Купызина.