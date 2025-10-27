ГД рассмотрит законопроект о втором профобразовании для участников СВО

По словам председателя палаты парламента Вячеслава Володина, на 27 октября приняли 145 законов в поддержку участников СВО, "сформирована система, которая постоянно совершенствуется"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 28 октября рассмотрят законопроект о втором бесплатном среднем профессиональном образовании для участников специальной военной операции. Об этом по итогам Совета Думы сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Государственная дума на пленарном заседании 28 октября планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в РФ" в части предоставления права участникам специальной военной операции повторно получить среднее профессиональное образование на безвозмездной основе", - сказал Володин журналистам.

По его словам, на 27 октября принято 145 законов в поддержку участников СВО, "сформирована система, которая постоянно совершенствуется".

Законопроект подготовлен группой депутатов и сенаторов, включая первых вице-спикеров Совфеда Владимира Якушева и Андрея Яцкина, руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева, лидера партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова.

Изменения вносятся в статью 68 федерального закона "Об образовании в РФ". Согласно законопроекту, право на повторное бесплатное получение среднего профессионального образования предоставляется участникам спецоперации, включая военнослужащих и мобилизованных, бойцов Росгвардии, добровольцев, а также сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в ходе СВО или выполняли задачи на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных регионах России. Это право распространяется и на лиц, участвовавших в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

В июне президент РФ Владимир Путин поддержал идею предоставить участникам СВО возможность получить второе среднее специальное образование бесплатно и потребовал не затягивать разработку соответствующих предложений.