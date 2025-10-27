Протокол по делу певицы Логиновой о дискредитации армии вернули на доработку

В деле не полностью описано событие правонарушения, а также не указан адрес места жительства свидетеля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга вернул полицейским на доботку протокол о дискредитации действий Вооруженных сил России (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ), составленный на уличную певицу Диану Логинову, которую ранее поместили под административный арест за несогласованное выступление в центре города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вернул составителям протокол <...> для устранения препятствий его рассмотрения судом", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС руководитель пресс-службы Дарья Лебедева, в деле не полностью описано событие правонарушения, а также не указан адрес места жительства свидетеля.

Логинову и двоих музыкантов арестовали на 13 и 12 суток в середине октября решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга. Позднее стало известно, что на Логинову составили два протокола о дискредитации ВС РФ. В том из них, что теперь возвращен полиции, ей вменялось исполнение 11 октября песни "Светлая полоса" Noize MC (иноагента Ивана Алексеева) у дома 2 по улице Восстания. Второй протокол должен уже 28 октября должен рассмотреть Ленинский районный суд. В деле речь идет о выступлении фигурантки и ее группы на Сенной площади 26 сентября, где музыканты исполнили песню Монеточки (иноагента Елизаветы Гырдымовой) "Ты солдат".