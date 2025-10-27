В Подмосковье до 15 декабря откроют катки с искусственным льдом

Новые появятся в Воскресенске, Дмитрове, трех ЗАТО - Власиха, Звездный городок и Краснознаменск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Катки с искусственным льдом начнут работать в Московской области до 15 декабря. Всего в регионе предусмотрено 45 таких катков, в том числе в этом году будут открыты пять новых, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"У нас будет уже 45 таких катков (с искусственным покрытием - прим. ТАСС). Новые появятся в Воскресенске, Дмитрове, трех ЗАТО - Власиха, Звездный городок и Краснознаменск. Планируем их все открыть до 15 декабря. У нас есть стандарт катков, который предусматривает и качество льда, и качество техники, и новый инвентарь", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Зампред добавил, что на всех катках будут обустроены фудкорты, отапливаемые помещения проката со скамейками для переобувания, а также туалетные модули.