В Красноярском крае около 2,5 тыс. студентов присоединились к РСО

Всероссийский слет студенческих отрядов пройдет в ноябре в Красноярске

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. В Красноярском крае порядка 2,5 тыс. школьников и студентов записались в ряды Российских студенческих отрядов (РСО) к 2025 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов 66-го летнего трудового сезона РСО, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Всероссийский слет студенческих отрядов пройдет в ноябре 2025 года в Красноярске, на него соберутся более 2,5 тыс. школьников и студентов со всей России.

"В этом году, по инициативе наших краевых студотрядовцев, всероссийский слет пройдет в самом центре России. <...> Сегодня уже в рядах движения практически 2,5 тыс. красноярцев и желающих каждый раз все больше и больше", - сказал он.

Котюков отметил, что в регионе добавляется все больше возможностей и инициатив для участников РСО. "Мы очень хотим не то, чтобы не уезжали, а чтобы приезжали, чтобы, как это было в середине прошлого столетия, приезжали на стройку, оставались навсегда, создавали семьи, выбирали для себя города, для жизни и сегодня считают себя красноярцами. И, собственно говоря, дети тех студотрядовцев сегодня сами несут высоко это знамя студенческого движения. Поэтому уверен, что именно в Сибири можно намного быстрее получить необходимый уровень и профессионального знания, и командной работы, и опыт реализации принципиально важных, крупнейших проектов", - сказал он.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.