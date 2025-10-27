В России разработают проекты совершенствования системы образования

В рамках программы развития управленческого кадрового резерва создадут семь авторских проектов

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 27 октября. /ТАСС/. Семь авторских проектов для совершенствования системы образования разработают участники программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе центра знаний "Машук".

"В Москве завершился первый из пяти модулей второго потока программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ. Управленцы совместно с лидерами отрасли анализировали вызовы и приоритеты российской системы образования, структуру и нюансы готовящейся стратегии развития образования до 2036 года, функции и роль руководителя современной образовательной организации. Флагманский проект реализует центр знаний "Машук" совместно с министерством просвещения при участии Государственного университета просвещения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в новом потоке программы высшего кадрового резерва принимают участие 70 человек из 38 регионов России, включая исторические территории. Это заместители министров, ректоры институтов повышения квалификации, директора школ, лицеев, учреждений СПО, технопарков и ветераны боевых действий, обладающие мотивацией освоить новые навыки и компетенции для эффективного управления образовательной системой на федеральном и региональном уровнях. В ходе первого модуля участники разделились на группы, чтобы в течение следующих модулей и межмодульного периода разработать семь авторских проектов.

"Несмотря на то, что в фокусе образовательного процесса находятся взаимоотношения учителя и ученика, от управленческих кадров, людей, которые умеют грамотно осуществлять руководство на региональном и федеральном уровнях, зависят многие стратегические решения. Они должны быть профессионалами, обладающими актуальными навыками и подходами в области управления. Программа высшего кадрового резерва дает сотрудникам министерства возможность составить комплексный портрет современных лидеров, которые в будущем получат карьерное развитие в системе образования. Слушатели делятся друг с другом региональными практиками и подходами к обучению, выстраивая систему параллельных коммуникаций", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра просвещения Александра Бугаева.

Ключевым мероприятием первого модуля программы стала панельная дискуссия "Роль системы образования в устойчивости развития региона". Участники совместно с министром образования и науки РСО - Алания Эллой Алибековой, министром образования Московской области Ингрид Пильдес, председателем комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероникой Ребровой обсудили развитие кадрового потенциала и образовательной инфраструктуры в субъектах РФ, трансформацию системы СПО и эффективные программы наставничества.

"Участники второго потока программы прошли строгий конкурсный отбор, который составил семь человек на одно место. Во время первого модуля они встретились с лидерами отрасли, посетили инновационные площадки и ведущие образовательные учреждения Москвы и Подмосковья, приступили к созданию своих будущих проектов. Важно, что к новому потоку программы присоединились участники СВО, поскольку их жизненный опыт и знания представляют особую ценность для воспитания настоящих граждан и трансляторов традиционных ценностей среди молодежи. Впереди участников ждет второй очный модуль программы в Пятигорске и порядка 500 часов дистанционного обучения в межмодульный период на цифровой платформе наших партнеров", - приводятся в сообщении слова генерального директора центра знаний "Машук", заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Антона Серикова.