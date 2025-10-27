Умер журналист Дмитрий Синочкин

Ему было 68 лет

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Синочкин © Личная страница Дмитрия Синочкина в ВКонтакте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Журналист, эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Синочкин умер в Петербурге. Об этом сообщили его коллеги на сайте журнала "Пригород".

"Сегодня ушел из жизни Дмитрий Синочкин", - говорится в сообщении. Отмечается, что последний год журналист "мужественно боролся" со сложным и тяжелым заболеванием, продолжая работать - изучать, анализировать, наблюдать и писать авторские колонки, статьи и журналистские материалы.

Как отмечают коллеги, Синочкин был экспертом в сфере недвижимости и градостроения.

Согласно информации из открытых источников, Дмитрию Синочкину было 68 лет. Он работал главным редактором журнала "Пригород", а также шеф-редактором портала "Недвижимость и Строительство Петербурга". Его публикации выходили в изданиях "Ижорец", "КоммерсантЪ-СПб", "Деловой Петербург", "Ведомости".