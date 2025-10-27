Парфенчиков: Новодевичий монастырь в Карелии станет сердцем нацмаршрута

Маршрут "Великий русский северный путь" свяжет 12 регионов страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Подворье Новодевичьего женского монастыря в деревне Вехручей в Карелии станет логистическим центром и сердцем всего национального туристского маршрута "Великий русский северный путь". Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков во время пресс-конференции в ТАСС.

В октябре в правительстве Карелии сообщили о планах создать подворье Новодевичьего ставропигиального женского монастыря в деревне Вехручей при храме Рождества Христова. Подворье учреждено в том числе в преддверии празднования 800-летия крещения карелов, которое состоится в 2027 году. Ведутся работы по проектированию нового объекта, уборке и благоустройству территории.

"Буквально рядом с этим участком дороги [А-215] в рамках реализации "Великого русского северного пути" уже создано подворье Новодевичьего женского монастыря. Мы получили на это благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла <...>. Это подворье станет неким логистическим центром, сердцем всего маршрута. Там будет и инфраструктура для размещения паломников, питание", - сказал руководитель республики.

Маршрут "Великий русский северный путь" свяжет 12 регионов страны и пройдет между Московским Новодевичьим и Соловецким монастырями. Самый протяженный его участок находится в Карелии и охватывает десять районов республики. В октябре президент России Владимир Путин в режиме телемоста открыл участок трассы А-215, которая станет важной частью маршрута.