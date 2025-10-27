Студотряды планируют создать международный трудовой проект в Пулково

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Всероссийский проект Российских студенческих отрядов (РСО) "Взлетная полоса" в международном аэропорту Пулково планируют сделать международным и привлечь участников из пяти дружественных стран в 2026 году. Об этом сообщил руководитель (командир) Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов 66-го летнего трудового сезона РСО.

Аэропорт Пулково и Российские студенческие отряды сотрудничают уже три года. В этом сезоне к проекту впервые присоединились учащиеся из Белоруссии. Проект реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Центрального штаба Российских студенческих отрядов и компании "Воздушные ворота Северной столицы", с 2024 года он обладает статусом всероссийского и проводится в летний и зимний периоды.

"В 2025 году впервые в составе сервисных отрядов в рамках Всероссийского проекта "Взлетная полоса" в аэропорту Пулково приняли участие также студенты из Белоруссии. И в следующем году мы хотели бы там организовать и в планах у нас уже международный проект, который примет студентов из пяти дружественных стран. Я уверен, что у нас это получится", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в 2025 году студенческие отряды проводников сопровождали в поездах более 10 млн пассажиров. "Мы успешно работали как в зимние, так и в майские перевозки, и в этом году у нас начала динамично развиваться такая круглогодичная работа, где наши ребята работают теперь круглый год, совмещая это с учебой. Пилотно в этом году мы также приняли участие в работах по строительству инфраструктуры высокоскоростной магистрали (высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург - прим. ТАСС). Это был небольшой сводный отряд, состоящий из 47 человек, но мы уверены, что потенциал в следующем году, в 2026 году, будет больше, и мы можем претендовать как минимум на звание всероссийской стройки на таком важном инфраструктурном объекте для нашей страны", - добавил он.

Подводя итоги третьего трудового семестра в 2025 году, Зубащенко отметил, что студенческими сельскохозяйственными отрядами было собрано более 11 тыс. тонн яблок, обработано более 22 тыс. га земли. Участники путинного направления обработали более 30 тыс. тонн рыбы, икры и морепродуктов. Вожатые обеспечивали детский отдых на территории более 400 организаций отдыха и оздоровления детей. Участники медицинских отрядов оказали помощь более чем 2 млн пациентов. Также благодаря участникам сервисного направления порядка 10 млн гостей отечественных курортов, гостиниц, ресторанов и аэропортов получили высококачественный сервис и комфортный отдых. Более 2,5 тыс. грузовиков на проекте "Камаз" было собрано при участии производственных отрядов.

Российские студенческие отряды

Российские студенческие отряды являются крупнейшим трудовым движением российской молодежи. Через студенческие отряды с 1959 года прошло более 20 млн человек. В 2024 году Российские студенческие отряды объединили более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России.

