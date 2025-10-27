В Марий Эл организовали курс санаторного лечения для семей участников СВО

В программу вошли не только оздоровительные процедуры, но и развлекательные мероприятия

ЙОШКАР-ОЛА, 27 октября. /ТАСС/. Специальный курс санаторного лечения организовали в Марий Эл для семей участников специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"Организован специализированный заезд в санаторий для жен и детей наших военнослужащих, в период до 2 ноября 80 человек смогут отдохнуть, набраться сил и провести время в комфортабельных условиях", - сказал Зайцев. Он отметил, что для гостей подготовлена насыщенная программа, включающая в себя не только оздоровительные процедуры, но также развлекательные мероприятия, оказание психологической помощи и индивидуальные консультации с представителями региональных ведомств. "Делаем все возможное, чтобы каждая семья наших военнослужащих чувствовала нашу поддержку и знала: они не одни, забота о них - это наш долг и честь", - подчеркнул Зайцев.

Ранее глава региона сообщал об отправке в зону проведения специальной военной операции очередного гуманитарного конвоя, приуроченного ко Дню народного единства и 105-летию республики. В частности, в состав груза вошло свыше десятка автомобилей, дроны, ружья с боеприпасами, генераторы, средства РЭБ, мотоциклы и эвакуационная тележка, а также автозапчасти, инструменты, маскировочные сети, медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены, домашние заготовки, письма и игрушки-талисманы от детей. Данный конвой стал 59-м по свету и восьмым с начала текущего года.