Собянин: 9 из 10 москвичей пользуются городскими онлайн-услугами

Справочная система mos.ru насчитывает более 450 услуг и сервисов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Более 90% жителей Москвы пользуются цифровыми городскими услугами и сервисами. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Цифровизация - один из лучших способов сделать комфортнее жизнь миллионов горожан: 91% москвичей активно используют городские электронные услуги и сервисы. Сегодня ядро цифровой экосистемы Москвы - mos.ru", - написал мэр.

Он уточнил, что данная справочная система насчитывает более 450 услуг и сервисов, получает 100 тыс. обращений в час от жителей. Всего портал обработал более 5,5 млрд различных запросов в круглосуточном режиме. Сайт содержит актуальную информацию о более 13,2 тыс. учреждений и организаций столицы.