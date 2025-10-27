Росприроднадзор намерен взыскать с саратовской компании более 1 млрд рублей

Основанием для претензии стала несанкционированная свалка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям направил компании "Саратовская специализированная техника" претензию о добровольном возмещении вреда, причиненного почвам свалкой отходов. Сумма предъявленного ущерба составляет более 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Основанием для претензии послужили результаты проведенной проверки, инициированной после информации от общественных инспекторов о факте несанкционированного складирования отходов в Заводском районе Саратова, вблизи села Кокурино. В ходе выездного обследования, проведенного сотрудниками Росприроднадзора, было установлено, что на земельных участках в пределах кадастрового квартала 64:32:070139, осуществлялось незаконное размещение значительных объемов отходов производства и потребления. Работы проводились с использованием специализированной техники с опознавательной эмблемой "ССТ", - говорится в сообщении.

Межведомственным взаимодействием с ГИБДД и Гостехнадзором была подтверждена причастность к нарушениям компании "Саратовская специализированная техника" как владельца и арендатора указанной техники. Экспертами были проведены геодезические работы и отобраны пробы отходов. По результатам лабораторных исследований было установлено, что несанкционированно размещенные отходы относятся к IV классу опасности. Общая площадь загрязнения составила более 24 тыс. кв. метров.

"Компании "Саратовская специализированная техника" предложено в добровольном порядке перечислить указанную сумму в 30-дневный срок. В случае неуплаты межрегиональное управление Росприроднадзора готовит материалы для принудительного взыскания средств в судебном порядке", - уточнили в ведомстве.