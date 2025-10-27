ТАСС возглавил рейтинг цитируемости в СМИ и соцсетях в сентябре

Индекс цитируемости в СМИ у агентства составил 17 166,29

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС возглавило рейтинг по цитируемости среди российских информагентств в СМИ и соцсетях в сентябре. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, в сентябре агентство сообщало о парламентских выборах в Молдавии, о саммите ШОС, о международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал колонку в ТАСС", - говорится в исследовании компании.

Индекс цитируемости в СМИ у ТАСС составил 17 166,29.

ТАСС также сохранил лидерство в цитируемости агентств в социальных сетях. Наиболее цитируемыми в сентябре стали материалы "Гинцбург: ученые РФ готовы вскоре начать лечить персонализированной мРНК-вакциной от рака" и "ANSA: ЕС в 19-м пакете санкций может ужесточить выдачу туристических виз россиянам". Количество гиперссылок в соцмедиа на ТАСС составило 1 516 323.

В компании уточнили, что обновили методику для рейтинга по цитируемости СМИ в соцмедиа: он рассчитывался по суммарной вовлеченности постов, в которых опубликованы ссылки на материалы СМИ, учитывалась сумма лайков, репостов и комментариев в "ВКонтакте", "Одноклассниках", Telegram и Х за период исследования.