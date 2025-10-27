Севмаш посвятил Всероссийскую олимпиаду по судостроению 80-летию Победы

В состязании может принять участие любой школьник с третьего по одиннадцатый классы

АРХАНГЕЛЬСК, 27 октября. /ТАСС/. Севмаш (входит в ОСК, Северодвинск, Архангельская область) ХI Всероссийскую олимпиаду по судостроению посвятил 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба предприятия. Отборочный этап олимпиады стартовал в онлайн-формате.

"27 октября стартовала ХI Всероссийская олимпиада по судостроению, учредителем которой является предприятие ОСК Севмаш. В состязании может принять участие любой школьник с третьего по одиннадцатый классы. Олимпиада входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения РФ на 2025-2026 годы. В 2025 году олимпиада посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне", - указано в сообщении.

Задания проверят у участников знания в области технических наук, предметов физико-математического и естественно-научного цикла, понятий из области судостроения, его истории и смежных отраслей, а также знания о Севмаше и его деятельности в годы войны.

Школьник может принять участие в первом туре с 27 октября по 10 ноября, предварительно зарегистрировавшись. За полный объем выполненных заданий можно получить 100 баллов. Победители пройдут во второй, финальный тур, который состоится очно 6 декабря.

Все школьники получат сертификаты об участии, а победителей и призеров наградят дипломами и памятными подарками. Успешное прохождение заданий даст будущим абитуриентам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Старшеклассники, занявшие призовые места, смогут воспользоваться преимущественным правом заключения целевого договора на обучение. Для школьников 12-16 лет участие в олимпиаде - шанс стать претендентами на бесплатное участие в профильной профориентационной смене "Корабелы будущего" во Всероссийском детском центре "Орленок" весной 2026 года.