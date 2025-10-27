В Казани восстановили права более 200 обманутых дольщиков

Общий объем возмещенного ущерба составил более 777 млн рублей

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Следствие восстановило права более 200 участников долевого строительства в Казани, которые пострадали от действий руководителей строительных компаний на сумму свыше 491 млн рублей. Общий объем возмещенного ущерба составил более 777 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану.

По версии следствия, в 2015-2021 годах двое жителей Казани, являясь фактическими руководителями коммерческих организаций, занимавшихся долевым строительством жилых комплексов "Новые горизонты", "Мелодия", "Поколение" и "Жардин", использовали привлеченные денежные средства дольщиков на цели, не связанные со строительством.

"В целях возврата ранее полученного займа ими заключались заведомо убыточные и фиктивные договоры об уступке прав требования на участие в долевом строительстве квартир и иной инфраструктуры без фактической оплаты их стоимости. Ущерб от действий обвиняемых составил более 491 млн рублей. Потерпевшими признаны более 200 граждан", - говорится в сообщении.

В результате работы следователей совместно с ППК "Фонд развития территорий" гражданам было возмещено более 777 млн рублей в виде предоставленного жилья либо денежных выплат. Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество обвиняемых на сумму более 400 млн рублей наложен арест.