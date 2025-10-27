В КБР конкурс по джигитовке конников из четырех регионов посвятили Дню народного единства

Мастера верховой езды в национальных костюмах показали трюки на лошадях и поделились культурными традициями своих народов

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 27 октября. /ТАСС/. Джигитовку конников - представителей Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Кабардино-Балкарии (КБР), посвятили Дню народного единства. Праздник прошел в селении Куба-Таба в КБР, сообщили в администрации Баксанского района.

"В селении Куба-Таба Баксанского района прошел межрегиональный фестиваль - конкурс по джигитовке, посвященный Дню народного единства. Праздник объединил жителей Кабардино-Балкарии, гостей из Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края", - рассказали в муниципалитете.

Мастера верховой езды в национальных костюмах показали трюки на лошадях и поделились культурными традициями своих народов. Зрители, наблюдавшие за выступлениями джигитов, участвовали в конкурсах и мастер-классах народных ремесел и промыслов.

Отмечается, что подобный фестиваль прошел в регионе впервые.