Московских школьников предупредили о мошенниках, звонящих под видом учителей

В случае поступления подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Столичных школьников предупредили о мошенниках, которые звонят под видом учителей и просят продиктовать код из SMS. В случае поступления подобных звонков необходимо немедленно прекратить общение, сообщили в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.

"Злоумышленники звонят ученикам, притворяясь школьными учителями и просят сообщить код из SMS, ссылаясь на директора школы. Помните, администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.

Отмечается, что в случае поступления подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов.