Жители Батайска направили более 200 заявлений о компенсации после атаки ВСУ

Первые 25 человек получат выплаты в течение нескольких дней

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 октября. /ТАСС/. Жители города Батайска в Ростовской области подали свыше 200 заявлений на получение компенсации после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением БПЛА, первые 25 человек получат выплаты в течение нескольких дней. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в Telegram-канале.

Ранее глава Батайска сообщал о том, что специалисты зафиксировали различные повреждения в 131 квартире в городе в результате атаки Вооруженных сил Украины.

"Подписал распоряжение о первых выплатах пострадавшим от ЧС. 25 человек получат деньги в течение нескольких дней. Выплаты проводим поэтапно, чтобы не тянуть до завершения приема всех документов. Всего принято больше 200 заявлений", - написал Кукин.

По его словам, 27 октября состоится встреча с жителями Западного шоссе, где обсудят остекление и тепловой контур, порядок выплат, работу комиссий и дальнейшие шаги.

В ночь с 20 на 21 октября в Ростовской области была отражена массированная воздушная атака. БПЛА были уничтожены и подавлены в 16 городах и районах области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате атаки ранения получили два жителя частного дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

Ранее в правительстве Ростовской области сообщали, что в городах и районах повреждено четыре многоквартирных жилых дома, три частных жилых дома, здание частного медицинского центра, трансформаторная подстанция, пять торговых павильонов, 25 легковых автомобилей.