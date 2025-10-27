В Дагестане посмертно наградили Интизар Мамутаеву орденом Почета I степени

Председателя Союза женщин республики погибла в автокатастрофе

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 27 октября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов посмертно наградил погибшую в результате ДТП председателя Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаеву орденом Почета Республики Дагестан I степени. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"За многолетний добросовестный труд: Сергей Меликов подписал указ о награждении Интизар Мамутаевой орденом Почета Республики Дагестан I степени посмертно. Жизнь председателя Союза женщин Дагестана трагически оборвалась вчера в автомобильной аварии", - говорится в сообщении.

По словам главы Дагестана, Интизар Мамутаева была яркой, сильной, неравнодушной женщиной, настоящей горянкой, которая посвятила жизнь любимому Дагестану и его жителям. "Интизар Асадуллаевна была человеком большой души. Каждый, кому довелось с ней познакомиться, уважал ее за активную жизненную позицию, за способность объединять вокруг себя людей, вдохновлять и давать им силы идти вперед", - добавил Меликов.

Мамутаева родилась 27 июля 1951 года в селе Ихрек Рутульского района Дагестана. Окончила филфак Дагестанского государственного педагогического института в 1973 году, работала вторым секретарем РК ВЛКСМ (1973-1974) и учителем в Ихрекской школе (1974-1976). С 1994 по 2003 год была ответственным секретарем комиссии Госсовета Дагестана по делам женщин, семьи и демографии, награждена почетной грамотой и званием "Заслуженный работник госслужбы".