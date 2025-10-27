В Свердловской области отремонтировали участок автодороги в Башкортостан

Полностью обновили покрытие, обустроены откосы, водоотводные каналы и водопропускные трубы

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Участок автодороги Нижние Серги - Михайловск - Арти в Свердловской области длиной 4 км открылся после ремонта. Дорога важна для развития промышленности Свердловской области и транспортного сообщения внутри региона и с соседней республикой Башкортостан, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Трасса соединяет Михайловск, где расположены такие промышленные предприятия как "Уральская фольга", "Уральский завод эластомерных уплотнений", "Михайловский завод металлоконструкций" с Екатеринбургом и Нижними Сергами. Кроме того, она является частью коридора, ведущего из Свердловской области в Башкортостан.

"Сегодня в Артинском муниципальном округе ввели в эксплуатацию участок автодороги Нижние Серги - Михайловск - Арти. <…> За несколько лет отремонтировано 40 км из 66,5. Очередной четырехкилометровый участок дороги отремонтирован по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - написал Паслер.

Было полностью обновлено покрытие, обустроены откосы, водоотводные каналы и водопропускные трубы. Специалисты также установили новые дорожные знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики и нанесли новую разметку. Краевая разметка выполнена со светоотражающими стеклошариками для безопасности водителей, пассажиров и возможных пешеходов.

Всего для реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Свердловской области выделено свыше 11,8 млрд рублей. В департаменте информационной политики региона отметили, что до 2030 года 85,6% дорог должны быть приведены в нормативное состояние, для выполнения этой задачи будет отремонтировано 800 км трасс.