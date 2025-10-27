В рамках чемпионата "Абилимпикс" пройдет показ одежды для ветеранов СВО с инвалидностью

Среди образов будут представлены "Деловой и повседневный стиль", "Рабочая спецодежда", "Спортивная одежда", "Зимняя уличная одежда" и "Вечерняя одежда"

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба ИРПО

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Показ адаптивной одежды, которую разрабатывает фонд "Защитники Отечества" для ветеранов СВО с инвалидностью, пройдет 1 ноября 2025 года в рамках Национального чемпионата "Абилимпикс". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института развития профессионального образования (ИРПО).

"В этом году фонд "Защитники Отечества" начал обеспечивать ветеранов СВО с инвалидностью адаптивной одеждой, которая учитывает их физиологические особенности. 1 ноября пройдет показ моделей такой одежды, среди образов - "Деловой и повседневный стиль", "Рабочая спецодежда", "Спортивная одежда", "Зимняя уличная одежда" и "Вечерняя одежда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ИРПО совместно с фондом "Защитники Отечества" обсудят вопросы системного подхода в социализации ветеранов СВО с инвалидностью и реабилитации их через спорт, а также наставничества среди защитников, вернувшихся в мирную жизнь.

Кроме того, фонд "Защитники Отечества" создал уникальную экосистему социального сопровождения защитников, в основе которой - индивидуальный подход к каждому обратившемуся и тесное межведомственное взаимодействие, в том числе с Национальным центром "Абилимпикс" Института развития профессионального образования.

О чемпионате

Национальный чемпионат "Абилимпикс" - это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы "Россия - страна возможностей", а также федерального проекта "Профессионалитет" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Оператором выступает Национальный центр "Абилимпикс" Института развития профессионального образования.

В 2025 году Национальный чемпионат "Абилимпикс" пройдет под девизом "Нет предела - действуй смело!".