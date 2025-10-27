Мэр Казани раскритиковал жителей за частые засоры канализации

За девять месяцев в городе устранили порядка 13 тыс. засоров

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал горожан за большое количество засоров канализации. Он назвал это результатом безответственности, выступая в мэрии города.

Генеральный директор казанского МУП "Водоканал" Рустам Абдулхаков на совещании сообщил, что за девять месяцев 2025 года устранили порядка 13 тыс. засоров в системе водоотведения. А общий износ сетей водоснабжения и водоотведения Казани превышает 70%.

"13 тыс. засоров за девять месяцев - это 50 засоров в день. Это, конечно, результат безответственности наших жителей. В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, с искусственным интеллектом уже советуются каждую минуту. А вот унитазом, уважительно к сетям, к городу и городскому хозяйству, пользоваться, к сожалению, - проблема", - сказал Метшин.

По его словам, для решения проблемы необходимо в том числе проводить разъяснительную работу с населением.