Карелия рассматривает создание в Приладожье музея кинематографии

Глава республики Артур Парфенчиков отметил, что это важная составляющая возможностей для развития туризма в регионе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Музей кинематографа могут создать в карельском Сортавале, чтобы представить снятые на территории Приладожья фильмы и привлечь дополнительных туристов. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков во время пресс-конференции в ТАСС.

"Есть идея сделать музей кинематографии в Сортавале, которая связана с этим местом - Приладожьем. Это "А зори здесь тихие..." и целый ряд других фильмов. Мы понимаем, что это очень важная составляющая наших возможностей для развития туризма", - сказал руководитель республики.

Сортавальский округ и его горный парк "Рускеала" являются одними из ключевых точек притяжения туристов в республике. Из города в горный парк можно добраться на ежедневном ретропоезде "Рускеальский экспресс".

По оценкам властей Карелии, в 2024 году республику посетило более 1,5 млн туристов. За 8 месяцев этого года рост турпотока в регион составил порядка 49% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.