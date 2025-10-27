Карелия рассматривает создание в Приладожье музея кинематографии
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Музей кинематографа могут создать в карельском Сортавале, чтобы представить снятые на территории Приладожья фильмы и привлечь дополнительных туристов. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков во время пресс-конференции в ТАСС.
"Есть идея сделать музей кинематографии в Сортавале, которая связана с этим местом - Приладожьем. Это "А зори здесь тихие..." и целый ряд других фильмов. Мы понимаем, что это очень важная составляющая наших возможностей для развития туризма", - сказал руководитель республики.
Сортавальский округ и его горный парк "Рускеала" являются одними из ключевых точек притяжения туристов в республике. Из города в горный парк можно добраться на ежедневном ретропоезде "Рускеальский экспресс".
По оценкам властей Карелии, в 2024 году республику посетило более 1,5 млн туристов. За 8 месяцев этого года рост турпотока в регион составил порядка 49% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.