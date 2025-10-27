Карелия вошла в число лидеров по туризму для интровертов

Отдых в регионе помогает восстановить внутренний баланс и душевное равновесие, отметил глава республики Артур Парфенчиков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Карелия оказалась среди регионов-лидеров по туризму для интровертов, куда приезжают желающие восстановиться и спокойно отдохнуть. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на пресс-конференции в ТАСС.

"Карелия сейчас входит в различные топы, даже возник такой вид туризма или понятие "туризм для интроверта". Карелия здесь лидирует. Осенне-зимний период, в том числе на зимние месяцы очень много резервируется домов, глэмпингов. Понятно, что привлекает в Карелию в этот осенне-зимний период возможность отдохнуть спокойно, с восстановлением", - сказал глава региона.

Ранее Парфенчиков запустил в Московском метрополитене тематический поезд "Карелия - место, где возвращаются силы!", отметив, что такой слоган предложили сами туристы. По его словам, именно так они характеризуют отдых в республике.

"Многие из наших гостей уже почувствовали на себе, как сила северного края помогает восстановить внутренний баланс и душевное равновесие, вернуть человеку энергию. <...> Уверен, что многим захочется сбежать от бесконечной суеты в легендарную Карелию - это тоже термин, который определили россияне, думая и говоря о Карелии. Тем более добраться из Москвы до Петрозаводска на самолете можно менее чем за 100 минут", - сказал руководитель республики.