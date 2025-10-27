Суд признал законным лишение автомобилиста прав за нечитаемый номер

Управление транспортом с видоизмененными номерами является противозаконным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Второй кассационный суд оставил в силе решение суда о лишении Журавеля С. В. водительских прав за потертый номер автомобиля, а именно за нарушение по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с трудночитаемыми или видоизмененными регистрационными знаками). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Второго кассационного суда.

"Нижестоящие суды обоснованно привлекли Журавеля к административной ответственности, поскольку, согласно действующему законодательству, управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков или позволяющих их видоизменить или скрыть, является противозаконным", - сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, Журавель С.В. управлял автомобилем с видоизмененным передним номером. По решению суда за это правонарушение он был лишен права управления транспортными средствами сроком на один месяц. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений, а кассационный суд оставил жалобу заявителя без удовлетворения.