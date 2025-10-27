Фонд президентских грантов использует в тестовом режиме ИИ для оценки заявок

Проект реализуют совместно с платформой Yandex Cloud

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Фонд президентских грантов совместно с Yandex Cloud использует в тестовом режиме искусственный интеллект для оценки грантовых заявок. Эксперимент направлен на выявление сильных и слабых сторон такого подхода, все заявки по-прежнему оценивают эксперты-люди, заверили в пресс-службе фонда.

"На заседании объединенного экспертного совета был дан старт независимой экспертизе проектов, поданных на первый конкурс Фонда президентских грантов 2026 года. Впервые в этом конкурсе при независимой оценке заявок будет применен искусственный интеллект", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект по внедрению ИИ реализуется Центром развития цифровых сервисов Фонда президентских грантов совместно с платформой Yandex Cloud. IT-партнер предоставил доступ к вычислительным мощностям, языковым моделям, а также консультации специалистов.

"Результаты дополнительной экспертизы с использованием ИИ не будут приниматься во внимание при подведении итогов конкурса - все заявки по-прежнему оцениваются экспертами-людьми. Но специалисты фонда сравнят результаты работы ИИ с традиционной экспертизой, чтобы определить сильные и слабые стороны такого подхода", - подчеркнули в фонде.

С помощью эксперимента фонд оценит, сможет ли искусственный интеллект в будущем стать полноценным инструментом поддержки экспертного сообщества, взяв на себя часть рутинной аналитической работы. Отмечается, что эта технология уже была опробована на конкурсе Президентского фонда природы 2025 года: там мнение ИИ о поддержке проектов совпало с мнением экспертов-людей в 77% случаев.

"Важно отметить, что в ходе этого эксперимента именно действующая методика экспертной оценки фонда легла в основу алгоритма взаимодействия с ИИ - с сохранением всех десяти критериев, шкалы от 0 до 10 баллов и весовых коэффициентов. Модель формирует подробное заключение по каждому критерию с отдельной оценкой и комментарием, выделяет сильные и слабые стороны проекта, а также вычисляет итоговый балл с общим выводом", - заверили в фонде.