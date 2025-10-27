В Херсонской области провели чемпионат по первой помощи

Победившая команда представит регион на всероссийских соревнованиях

ГЕНИЧЕСК, 27 октября. /ТАСС/. Чемпионат по оказанию первой помощи организован в Херсонской области, победившая команда "Олимп" представит регион на всероссийских соревнованиях в Саранске. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В медколледже Геническа прошел региональный чемпионат по первой помощи. 50 студентов из 10 команд отрабатывали навыки спасения жизни - от перевязки до реанимации. Победила команда "Олимп", она представит Херсонщину на всероссийском этапе в Саранске. Когда враг ежедневно обстреливает гражданские объекты и мирных жителей, такие знания действительно могут спасти жизнь. Уверен, чемпионат станет доброй традицией и школой для будущих медиков", - написал он в своем Telegram-канале.

В "Движении первых" Херсонской области уточнили, что каждая команда прошла десять тематических станций: от оказания помощи при травмах до сердечно-легочной реанимации и переноски раненых.

"Поддержку в организации мероприятия оказали РО ВВПОД "Юнармия" в Херсонской области, "Волонтеры-медики" Херсонской области, Всероссийский студенческий корпус спасателей, сотрудники Генической скорой помощи, а также отдел по работе с молодежью Генического муниципального округа под руководством Дмитрия Демченко", - добавили в движении.