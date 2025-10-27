Беспрозванных назвал заявления Литвы по ограничению транзита провокацией

Власти региона мониторят ситуацию и находятся на связи со всеми перевозчиками

КАЛИНИНГРАД, 27 октября. Заявления Литвы по ограничению транзита с Россией являются провокацией. Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

"Все заявления Литвы по ограничению транзита можно расценивать как провокацию. Ограничивая транзит, вновь пытаются создать сложности в товарообороте между Калининградом и другими регионами страны. Это нарушение условий вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году. Методы не удивили", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, власти Калининградской области мониторят ситуацию, находятся на связи со всеми перевозчиками, работает оперштаб по обеспечению транспортной доступности в условиях санкционных ограничений.

"У нас мощная поддержка президента и федерального правительства, принято и принимается много мер для того, чтобы не зависеть от перманентных недружественных действий со стороны "соседей". Продолжаем развивать другие транспортные пути", - отметил Беспрозванных.

Ранее власти Литвы на фоне непрекращающихся инцидентов с метеозондами контрабандистов предложили ограничить транзит в Калининград. С заявлением об этом выступил президент республики Гитанас Науседа.