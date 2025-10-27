Главу Череповецкого округа сменят из-за накопленных проблем в ЖКХ

Имя нового кандидата на пост пока не известно

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о смене главы Череповецкого муниципального округа из-за накопившихся проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жалоб местных жителей. Подготовка муниципалитета к зиме не завершена, сообщил губернатор.

"По поводу проблем с водоснабжением в [деревне] Ботово, утечек, порывов на сетях горячего, холодного водоснабжения, теплоснабжения, а также по проблемам подготовки Череповецкого муниципалитета к осенне-зимнему периоду - завтра решаем этот вопрос на месте. Направляю туда представительную делегацию с участием первого заместителя губернатора Иноземцева, замгубернатора Мазановой, замгубернатора Тютюкова и внимание - новый глава муниципалитета, который нами номинирован на эту должность", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале, не называя имя нового кандидата.

Смена руководителя муниципалитета проводится, "потому что нужно оперативно выполнять поручения губернатора и уметь решать проблемы в ЖКХ", отметил губернатор.

"Это и подготовка к отопительному зимнему периоду, и подготовка муниципалитета к получению паспортов готовности, и ресурсоснабжающих организаций, чего пока не было сделано. Много нареканий, особенно много поступает жалоб от жителей Ботова по водоснабжению, по постоянным отключениям", - добавил глава региона.

Обязанности руководителя администрации Череповецкого округа с февраля 2025 года исполнял Петр Крашенинников.