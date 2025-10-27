В Вене открылась выставка в честь 145-летия со дня рождения генерала Карбышева

Она проходит в Российском центре науки и культуры

ТАСС

© Максим Черевик/ ТАСС

ВЕНА, 27 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Выставка "Первый памятник генералу. Хроники 1948", приуроченная к 145-летию со дня рождения героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева (27.10.1880-18.02.1945) открылась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Вене. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Фотографии впервые демонстрируются публике в печатном виде. Послуживший основой выставки фотоальбом был куплен на одном из аукционов, но поскольку, вероятнее всего, он был издан штучным тиражом, было решено передать его семье генерала [Карбышева]. Общество дружбы с Австрией вручило его Дмитрию (внуку генерала - прим. ТАСС) несколько лет назад", - рассказала руководитель исследовательского центра "Память" Юлия Эггер.

На архивных фотографиях запечатлено открытие на территории бывшего концлагеря Маутхаузен памятника и мемориальной доски, посвященных советскому генералу. "Однако если мемориальная доска сохранилась и по сей день, памятник в лагере сейчас новый, - пояснила эксперт. - Первый обелиск был заменен на мемориал работы советского скульптора Владимира Ефимовича Цигаля 12 мая 1963 года".

Фотоальбом был оформлен для генерал-полковника Владимира Курасова, который с апреля 1946 года занимал должность Главнокомандующего Центральной группой войск в Австрии и Верховного комиссара от СССР в альпийской республике. Одна из знаковых фигур, запечатленных на фотографиях, датированных 1948 годом, - федеральный канцлер Леопольд Фигль (1945-1953), первый федеральный канцлер Австрии после Второй мировой войны и Временного правительства Карла Реннера, прошедший через несколько концлагерей и нацистские тюрьмы.

С приветственным словом выступил по видеосвязи внук героя СССР Дмитрий Алексеевич Карбышев, а после торжественного открытия посетителям Русского дома был продемонстрирован документальный фильм "Главная крепость генерала Карбышева" режиссера Дмитрия Лося, сценарий к которому подготовил писатель, профессор, доктор юридических наук и секретарь Союза писателей Белоруссии Сергей Трахимёнок.

Защитить историческую память от искажений

"Я исследую биографию Карбышева с 1980-х, когда начал писать рассказы о поколении моего отца, на своих плечах вынесшего всю тяжесть самой кровавой войны XX столетия. Позже я осознал, что делал это, чтобы защитить их память от всей той пропагандистской лжи, которая обрушилась в СМИ (после распада СССР - прим. ТАСС), а они уже в силу ситуации и возраста не могли самостоятельно защитить себя", - отметил сценарист. "Адекватное описание Великой Отечественной войны искажалось с 1980-х годов. Сначала маятник качнулся в сторону лакировки, когда идеология описания тех событий приобрела характер, который сами фронтовики называли "опереточным". Затем к власти начали рваться новые элиты, которые стремились дискредитировать все, что было завоевано потом и кровью трех предыдущих поколений. Наши оппоненты по информационно-психологическому противостоянию, получив подобный карт-бланш, стали иронически относиться к историческим фигурам и ключевым событиям того времени, очернять их <...>", - продолжал писатель.

"Мой сценарий - это обращение к поколению сегодняшнему. Хотелось бы сохранить в памяти поколений исторический опыт СССР, когда он смог выстоять в условиях экономической и политической блокады, превратить противников в союзников, взрастить новую и интегрировать старую элиту, доставшуюся от Российской империи, ярким представителем которой является Д. М. Карбышев", - указал сценарист.

"Хотелось бы закрепить представление, что величие подвига советского народа в Великой Отечественной войне состоит именно в том, что его не удалось сломить. Примером подобной несломленности и несгибаемости служит судьба Д.М. Карбышева", - заключил Трахимёнок.

Память о генерале Карбышеве в Австрии

26 октября российско-австрийская делегация почтила память генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, зверски замученного в концлагере Маутхаузен. Акция прошла в День нейтралитета альпийской республики и была приурочена к дню рождения Героя СССР. Представители посольства РФ в Вене, генеральный консул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин, российские соотечественники, а также члены Союза антифашистов, борцов сопротивления и жертв фашизма федеральной земли Верхняя Австрия возложили цветы к памятнику генералу у входа в бывший концлагерь, к "стене плача" - месту, где фашисты обливали ледяной водой Карбышева, а также к мемориальной табличке жертвам из числа представителей австрийского антифашистского сопротивления.