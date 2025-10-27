ТАСС: штурмовикам ВСУ после увольнения выплачивают только два оклада

В российских силовых структурах рассказали, что власти страны не выплачивают солдатам положенные льготы

Редакция сайта ТАСС

© PA Images via Reuters Connect

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Власти Украины не выплачивают военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ положенные льготы, максимум, на что они могут рассчитывать после увольнения, - это два оклада. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Там пояснили, что штурмовые батальоны, например, батальон "Шквал" 92-й отдельной штурмовой бригады, формируются из бывших заключенных, дезертиров или неугодных командованию военнослужащих. Такие батальоны в первую очередь бросают в "мясные штурмы", где очень низкая выживаемость.

"Максимум, на что могут рассчитывать выжившие и покалеченные штурмовики после увольнения, - это две зарплаты без боевых. Теперь ясно, почему украинские города заполонили тысячи попрошаек в военной форме, а соцсети - сборы на реабилитацию и протезы", - отметил собеседник агентства.

Он привел в пример бывшего военнослужащего 92-го отдельного штурмового батальона "Шквал" Николая Сухотина. После увольнения из рядов ВСУ по состоянию здоровья, отметил собеседник ТАСС, бывшему солдату так и не были выплачены положенные деньги, а сама выплата составила всего два оклада.