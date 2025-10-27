В СБ обсудили, как улучшить прикрытие инфраструктуры ж/д транспорта

Межведомственная комиссия Совета безопасности отметила, что были обсуждены актуальные вопросы по этой теме

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности (СБ) РФ обсудила, как с использованием опыта специальной военной операции совершенствовать систему технического прикрытия инфраструктуры железнодорожного транспорта.

"Проведено заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по военной безопасности по вопросу "О совершенствовании системы технического прикрытия инфраструктуры железнодорожного транспорта Российской Федерации с учетом опыта проведения специальной военной операции", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ.

По ее данным, "на заседании обсуждались актуальные проблемы в данной сфере, представляющие угрозу военной безопасности Российской Федерации, и пути их решения".