Депутат Рады Горбенко: некоторые батальоны ВСУ небоеспособны

По словам парламентария, в таких подразделениях может быть 13 командиров на одного солдата

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Часть батальонов пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) небоеспособны, так как в их составе на одного пехотинца приходится 13 командиров. Об этом сообщил депутат правящей партии "Слуга народа" Руслан Горбенко.

По словам депутата, в некоторых батальонах почти нет пехоты: из 120 военных только 7 пехотинцев, остальные - командиры или связисты.

"Нужно распустить небоеспособные бригады, батальоны, чтобы они были донорами <...>. Сейчас у нас командир на командире: на одного пехотинца 13 командиров", - сказал Горбенко в эфире YouTube-канала "Новости.Live".

Горбенко считает, что таких неэффективных командиров нужно понижать в звании, а некоторых - лишать свободы.

Ранее в российских силовых структурах рассказали ТАСС, что ВСУ в своей общей массе не представляют собой целостной армии из-за различного уровня подготовки военнослужащих. Они подчеркивали, что еще ни один армейский корпус ВСУ не воюет на одном направлении в полном составе. Кроме того, в ВСУ до сих пор не сформировано четкое разграничение зон ответственности между корпусами. Также на Украине критикуют отсутствие системы подготовки пехотных подразделений, отмечали они.